Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу припустив, з якою метою ці військові з КНДР перебували на окупованій території Донеччини.

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Чому офіцери з КНДР були на Донеччині

Світан зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України ще з минулого року неодноразово були помічені північнокорейські офіцери як супровід партій зброї, яку вони постачають загарбникам. Зараз уже є підтвердження розвідувальних структур світової спільноти щодо перебування там військовослужбовців із КНДР.

Вони супроводжують вантажі. Дуже багато нарікань є на північнокорейські боєприпаси, тому вони намагаються розібратися,

– вважає полковник запасу.

За його словами, з ракетами, які Росії постачає Північна Корея, також прибуває супровід – офіцери підтримки, які налагоджують їх під різні завдання. Зокрема, KN-23 – "сира" ракета, тож вони доопрацьовували недоліки, які були виявлені під час роботи.

Тобто, резюмував військовий експерт, цей процес постійно відбувається. Тож якась із груп потрапила під прямий ракетний удар.

Росія посилює захист Кримського мосту

Окупанти побоюються удару по Кримському мосту, тому продовжують зводити навколо нього оборонні споруди. Полковник запасу нагадав, що Україна закликала суд у Гаазі змусити Росію демонтувати цей міст.

Якщо не будуть розпочаті роботи з демонтажу, то, звісно, українські Збройні Сили цей міст самі демонтують,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що не хотілося б наслідків, які будуть після знищення мосту. Адже ця споруда впаде у воду, створивши певні перешкоди для проходження суден й завдавши певної шкоди екології.

Тому, наголосив він, у росіян є час до нашого удару, щоб самим його демонтувати. Інакше українські захисники залучать усі засоби ураження для знищення цієї незаконної споруди.