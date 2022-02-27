Под дулом российских автоматов: в Беларуси проходит "референдум" об изменениях в Конституцию
27 февраля 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:Zerkalo
В Беларуси 27 февраля голосуют за внесение изменений в Конституцию. В бюллетене внесли только один вопрос – "Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию?"
Ответить тоже можно – либо да, либо нет. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
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Участки за границей решили не открывать
Участки для голосования в других странах для находящихся за рубежом белорусов на этот раз решили не открывать. С 22 по 26 февраля проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 42,93% граждан, включенных в списки.
В чем состоят изменения в Конституцию?Это вроде бы "сокращение" полномочий президента – по требованию протестующих. Согласно этому же проекту изменений, Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны, а также на ее территории можно будет размещать ядерное оружие.
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