В частности, Ярослава Кравченко обратилась с призывом остановить насильников и предоставить тему огласки. Ее поддержала огромная интернет-армия. Впоследствии отреагировали и правоохранители. Они провели обыски и задержали двух молодых людей, которые будут содержаться под стражей до 1 апреля без права внесения залога. Им грозит от трех до пяти лет тюрьмы за изготовление и распространение порнографии.

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Однако впоследствии Кравченко сообщила, что вынуждена была закрыла пост. Очевидно, из-за лавины хейтеров. То есть людей, пишущих негативные комментарии.

Чем обусловлен беспрецедентный резонанс этого кейса

Активистка отметила, что здесь, в первую очередь, речь идет об абсолютно вопиющей уверенности участников событий в своей правоте.

"Абсолютно недопустимые форматы взаимодействия излагались в сеть с ужасными подводками и с голосованием для подписчиков о том, "какая девушка классная, а какая нет", "кого выгнать, а кого оставить" или "какую часть ее тела показать". Это какая-то античеловеческая и К тому же это происходило публично, то есть никто не скрывал ни лица участников, ни их имен, ни лица самих девушек. "хотите ли еще фото?" или "хотите ли еще видео? "", – сказала она.

Она отметила, что молодые люди, для которых уже избрали меру пресечения и уже находятся в СИЗО, до сих пор не понимают, что они что-то сделали не так.

Но и голосование в телеграмм-каналах под фото голых девушек продолжается, растет количество голосующих юзеров – "да, давайте еще". От своих подписниц я услышала, что такие же сообщества есть и в Одессе, и в других городах. Общаясь с людьми, которые причастны к расследованию, я понимаю, что это ужасный тренд,

– добавила она.

Рассмотрение правонарушений по пяти статьям

Активистка рассказала, что в такой ситуации может сделать третья сторона для привлечения участников к ответственности, если, например, заявлений от потерпевших нет.

По словам Кравченко, в этой ситуации рассмотрение совершенных правонарушений могло бы классифицироваться. по пяти статьям. Но сейчас классификация происходит по одной статье – за распространение порнографического контента. Она подчеркнула, что любой человек может подать заявление о контенте с признаками порнографического в электронном виде в киберполицию или подъехав в отделение полиции лично.

В таком случае заявителем и соответственно потерпевшим может выступать третья сторона, для этого не требуется участие лица, находившегося на таком видео. И я знаю об одной девушке, которую легко было бы идентифицировать по видео, и если она наконец-то решится подать заявление, в перечне появится еще и статья об изнасиловании,

– добавила Кравченко.