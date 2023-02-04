Зокрема, Ярослава Кравченко звернулася з закликом зупинити насильників й надати темі розголосу. Її підтримала величезна інтернет-армія. Згодом відреагували і правоохоронці. Вони провели обшуки та затримали двох молодиків, яких триматимуть під вартою до 1 квітня без права внесення застави. Їм загрожує від трьох до п’яти років в’язниці за виготовлення та розповсюдження порнографії.

Актуально Доводили дівчат до непритомності й користувались цим, – слідство про скандал з вечіркою у Києві

Однак згодом Кравченко повідомила, що змушена була закрила пост. Вочевидь, через лавину хейтерів. Себто людей, що пишуть негативні коментарі.

Чим зумовлений безпрецедентний резонанс цього кейсу

Активістка зауважила, що тут, в першу чергу, йдеться про абсолютно кричущу впевненість учасників подій у своїй правоті.

"Абсолютно недопустимі формати взаємодії викладались в мережу з жахливими підводками і з голосуванням для підписників про те, "яка дівчина класна, а яка ні", "кого вигнати, а кого залишити" чи "яку частину її тіла показати". Це якась антилюдська і аморальна річ, яка подавалась як розвага. До того ж це відбувалась публічно, тобто ніхто не приховував ані обличчя учасників, ані їх імен, ані обличчя самих дівчат. І ця безкарність продовжує відчуватись: хлопці створили нові акаунти і там прямо зараз несеться голосування на кшталт "чи хочете ще фото?" або "чи хочете ще відео?"", – сказала вона.

Вона зазначила, що молодики, для яких вже обрали запобіжний захід і які вже знаходяться в СІЗО, досі не розуміють, що вони щось зробили не так.

Але й голосування в телеграм-каналах під фото голих дівчат продовжується, зростає кількість юзерів, які голосують, – "так, давайте ще". Від своїх підписниць я почула, що такі ж спільноти є і в Одесі, і в інших містах. Спілкуючись з людьми, які є дотичними до розслідування, я розумію, що це жахливий тренд,

– додала вона.

Розгляд правопорушень за п'ятьма статями

Активістка розповіла, що у такій ситуації може зробити третя сторона для притягнення учасників до відповідальності, якщо, наприклад, заяв від потерпілих немає.

За словами Кравченко, у цій ситуації розгляд правопорушень, які було скоєно, міг би класифікуватися за п'ятьма статями. Але зараз класифікація відбувається за однією статтею – за розповсюдження порнографічного контенту. Вона наголосила, що будь-яка людина може подати заяву про контент з ознаками порнографічного в електронному вигляді до кіберполіції, або під'їхавши у відділок поліції особисто.

У такому разі заявником і відповідно потерпілим може виступати третя сторона, для цього не потрібна участь особи, яка була на такому відео. І я знаю про одну дівчину, яку легко було б ідентифікувати по відео, і якщо вона врешті наважиться подати заяву, у переліку з’явиться ще й стаття про зґвалтування,

– додала Кравченко.