Ярослава Кравченко першою розповіла про цю історію у своїх соцмережах, закликавши зупинити насильників й надати темі розголосу. Її підтримала величезна інтернет-армія, а саму історію у вечірньому зверненні прокоментував навіть президент Володимир Зеленський.

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Кравченко розповіла, що до неї написала підписниця щось на кшталт "Зверніть увагу, є ось такі сторінки". Вона почала розбиратись, щоб скласти власне враження.

Ярослава зазначає, що витратила кілька годин, щоб продивитись всі сторіз і всі відео на сторінках та каналах хлопців. Звідти вона "накопала" інформацію, яка дала можливість вже визначити, хто вони та де вони живуть. "В одній із сторіз вони самі викладали банківську платіжку, по якій я дізналася ім'я, пробити реєстрацію машини з фото теж неважко", – стверджує активістка.

Насправді дуже багато інформації допомогли зібрати саме люди: в перші три години після оприлюднення вже навіть були номери рієлтор, які здавали хлопцям ці квартири. Завдяки користувачам соцмереж я зібрала дуже великий об'єм інформації, яку вже потім змогла передати в роботу правоохоронним органам,

– розповіла Кравченко.

Також вона наголосила, що дуже круто спрацював тиск на поліцію, бо "якби вона не стала розбиратись у перші ж години – стала б співучасником, який не реагує".

Розгляд правопорушень за п'ятьма статями

Активістка розповіла, що у такій ситуації може зробити третя сторона для притягнення учасників до відповідальності, якщо, наприклад, заяв від потерпілих немає.

За словами Кравченко, у цій ситуації розгляд правопорушень, які було скоєно, міг би класифікуватися за п'ятьма статями. Але зараз класифікація відбувається по одній статті – за розповсюдження порнографічного контенту. Вона наголосила, що будь-яка людина може подати заяву про контент з ознаками порнографічного в електронному вигляді до кіберполіції, або під'їхавши у відділок поліції особисто.

У такому випадку заявником і відповідно потерпілим може виступати третя сторона, для цього не потрібна участь особи, яка була на такому відео. І я знаю про одну дівчину, яку легко було б ідентифікувати по відео, і якщо вона врешті наважиться подати заяву, у переліку з’явиться ще й стаття про зґвалтування,

– додала Кравченко.

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