Ярослава Кравченко первой рассказала об этой истории в своих соцсетях, призвав остановить насильников и предать тему огласке. Ее поддержала огромная интернет-армия, а саму историю в вечернем обращении прокомментировал президент Владимир Зеленский.
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Откуда активистка узнала об организаторах вечеринок
Кравченко рассказала, что к ней написала подписчица что-то вроде "Обратите внимание, есть такие страницы". Она начала разбираться, чтобы произвести собственное впечатление.
Ярослава отмечает, что потратила несколько часов, чтобы просмотреть все сторис и все видео на страницах и каналах парней. Оттуда она "накопала" информацию, которая позволила уже определить, кто они и где они живут. "В одной из сторис они сами выкладывали банковскую платежку, по которой я узнала имя, пробить регистрацию машины с фото тоже нетрудно", – утверждает активистка.
На самом деле, очень много информации помогли собрать именно люди: в первые три часа после обнародования уже даже были номера риэлторов, которые сдавали парням эти квартиры. Благодаря пользователям соцсетей, я собрала очень большой объем информации, которую уже потом смогла передать в работу правоохранительным органам.
– рассказала Кравченко.
Также она подчеркнула, что очень круто сработало давление на полицию, потому что "если бы она не стала разбираться в первые же часы – стала бы нереагирующим соучастником".
Рассмотрение правонарушений по пяти статьям
Активистка рассказала, что в такой ситуации может сделать третья сторона для привлечения участников к ответственности, если, например, заявлений от потерпевших нет.
По словам Кравченко, в этой ситуации рассмотрение совершенных правонарушений могло бы классифицироваться по пяти статьям. Но сейчас классификация происходит по одной статье – за распространение порнографического контента. Она подчеркнула, что любой человек может подать заявление о контенте с признаками порнографического в электронном виде в киберполицию или подъехав в отделение полиции лично.
В таком случае заявителем и соответственно потерпевшим может выступать третья сторона, для этого не требуется участие лица, находившегося на таком видео. И я знаю об одной девушке, которую легко было бы идентифицировать по видео, и если она наконец-то решится подать заявление, в перечне появится еще и статья об изнасиловании,
– добавила Кравченко.
Что известно о скандале с вечеринкой в Киеве
- Накануне в сети появились видео, на которых группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие.
- На видео сразу отреагировали правоохранители. 1 февраля в Киеве полиция провела обыски у организаторов так называемых "пьяных вечеринок". В настоящее время полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания.
- Правоохранители открыли производство по организаторам вечеринок, которые обижали девушек и снимали их на видео. Собственно известно, что двум лицам представители силовых структур вручили подозрение. Кроме того, еще 6 парням полицейские вручили повестки.
- Известно, что скандальные блоггеры родом из Ивано-Франковской области они якобы недавно переехали в столицу.