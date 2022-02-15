Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Ddos-атака началась и на Дию. Министр назвал эту акцию ожидаемой.

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К атаке могут быть причастны Россия и Китай

По словам Михаила Федорова, атаку на сайты финучреждений, силовых структур и на Дию могут осуществлять из России и Китая.

Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита". Для пользователей Дии атака осталась незаметной,

– заявил Федоров.

Министр подчеркнул, что сейчас приходится работать под давлением и провокациями, однако необходимо сохранять спокойствие.

В Дии не возникло серьезных сбоев, правда у некоторых пользователей возникают проблемы с приложением.



Некоторые таки ощущают последствия атаки на Дию / Скриншот

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