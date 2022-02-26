Под Хмельницким украинские военные сбили вражеский самолет: эффектное видео
26 февраля 2022 , 11:40Читати новину українською
Источник:телеграм "Новини збройних сил"
Российские оккупанты пытаются проводить атаки в воздухе, но они очень часто заканчиваются смертью пилотов. По вражеским самолетам и вертолетам работают системы ПВО, стингеры, а также украинские истребители.
Утром 26 февраля российские оккупационные войска пытались с воздуха атаковать Хмельницкую область, однако самолет оккупантов сбили силы ПВО. Видео уничтожения сняли местные жители.
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Судя по записи, за воздушным боем наблюдали дети, радовавшиеся сбитию самолета.
Пилот не выжил
- По предварительным данным, над Хмельницкой областью утром 26 февраля пролетал именно вражеский истребитель.
- После попадания в него ракеты самолет взорвался. У пилота не было никаких шансов выжить.
Смотрите видео уничтожения российского самолета на Хмельнитчине:
Что происходит на фронте
- В ночь с 25 на 26 российские оккупанты не смогли захватить ни одного украинского города.
- Украинские защитники уничтожили Ил-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.
- В районе бродов на Львовщине также высадились около 60 российских военных. Большинство из них были расстреляны, другие – разбежались по лесам. Сейчас их пытаются уничтожить подразделения ВСУ.
- Кроме того, российские ДРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны держат рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.