Под Хмельницким украинские военные сбили вражеский самолет: эффектное видео

26 февраля 2022 , 11:40
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Новини збройних сил"

Российские оккупанты пытаются проводить атаки в воздухе, но они очень часто заканчиваются смертью пилотов. По вражеским самолетам и вертолетам работают системы ПВО, стингеры, а также украинские истребители.

Утром 26 февраля российские оккупационные войска пытались с воздуха атаковать Хмельницкую область, однако самолет оккупантов сбили силы ПВО. Видео уничтожения сняли местные жители.

Смотрите также Россия устроила над Чернобылем имитацию воздушного боя, – Координационный штаб

Судя по записи, за воздушным боем наблюдали дети, радовавшиеся сбитию самолета.

Пилот не выжил

  • По предварительным данным, над Хмельницкой областью утром 26 февраля пролетал именно вражеский истребитель.
  • После попадания в него ракеты самолет взорвался. У пилота не было никаких шансов выжить.

Смотрите видео уничтожения российского самолета на Хмельнитчине:

Что происходит на фронте

  • В ночь с 25 на 26 российские оккупанты не смогли захватить ни одного украинского города.
  • Украинские защитники уничтожили Ил-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.
  • В районе бродов на Львовщине также высадились около 60 российских военных. Большинство из них были расстреляны, другие – разбежались по лесам. Сейчас их пытаются уничтожить подразделения ВСУ.
  • Кроме того, российские ДРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны держат рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.
Автор: Олексій Чибісов