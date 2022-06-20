Под Изюмом полегла "элита" танковых войск: оккупантам было всего по 19 - 20 лет
На Харьковщине российским захватчикам наносят значительные потери. В частности, под Изюмом удалось уничтожить "элиту" танковых войск.
Погибшим оккупантам было по 19 – 20 лет, сообщают источники 24 канала в разведке. Среди "двухсотых" есть уроженцы Красноярского края, Тамбова, Карелии, Иркутской области.
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Они думали, что в Украине их ждет успех. Однако теперь вернутся домой в пакетах.
Под Изюмом полегла "элита" танковых войск / Фото источника 24 канала в разведке
Оккупанты умирают в Первомайске
Российские кафиры не нужны собственному государству. Раненых российских военных даже не пытаются спасти. По данным спецслужб, с 15 мая по 15 июня в больницу в оккупированном Первомайске (Луганская область) привезли более 800 раненых захватчиков .
В настоящее время уже умерли 128 российских кафиров. Между тем, другие военные ожидают, что с ними будет дальше. Захватчикам не оказывают никакой медицинской помощи. Даже тем, кого можно спасти. Чтобы открыто об этом не говорить, оккупантам приписывают "ранение, не совместимое с жизнью".
Количество ликвидированных кафиров – растет ежедневно
Российские кафиры в Украине умирают каждый день. Чтобы скрыть тысячи тел, россияне отправляют их домой "дозировано". Чаще родственники военных получают только полуразложенные остатки.
Тем временем кафиры уже не знают, что делать с трупами. В частности, в Мелитополе под стихийный морг был переоборудован местный мясокомбинат.
Общие потери кафиров
Генштаб ВСУ сообщил, что на 20 июня украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 33 800 российских захватчиков . Также уничтожили:
- танков – 1477 (+9),
- боевых бронированных машин – 3588 (+11),
- артиллерийских систем – 749 (+4),
- РСЗО – 238 (+3),
- средств ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
- крылатых ракет – 130 (+0),
- кораблей / катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4),
- специальной техники – 55 (+0).