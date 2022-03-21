Об очередном случае массового дезертирства в российской армии сообщили в Генштабе ВСУ. Произошло это вблизи села Гавронщина Макаровского района Киевской области.

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По данным Генштаба, целая группа российских захватчиков решила рвануть в Беларусь. С этой целью солдаты ограбили местных жителей, чтобы переодеться в гражданское.

Кроме вещей россияне также украли у украинцев автомобили. На них дезертиры подались в сторону границы с Беларусью.

Напомним, что Макаров находится под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Захватчики уже уничтожили каждый второй дом в поселке.

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