Про черговий випадок масового дезертирства у російській армії повідомили в Генштабі ЗСУ. Сталося це поблизу села Гавронщина Макарівського району Київської області.

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За даними Генштабу, ціла група російських загарбників вирішила чкурнути в Білорусь. Із цією метою солдати пограбували місцевих мешканців, щоб переодягтися у цивільне.

Крім речей, росіяни також украли в українців автомобілі. На них дезертири подалися у бік кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що Макарів перебуває під постійними обстрілами ворожої артилерії. Загарбники вже знищили кожен другий будинок у селищі.

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