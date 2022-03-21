Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов відвідав Макарів. Він розповів про ситуацію у селищі та оприлюднив фото звідти.
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У Макарові знищений кожен другий будинок
Нєбитов зазначив, що Макарів перебуває під постійними обстрілами ворожої артилерії.
Рознесений снарядами дах і спалені полум'ям вікна. Саме так зараз виглядає Макарівське відділення поліції, варварськи зруйноване загарбником,
– зазначив він.
Людей на вулицях немає. А кожний другий будинок у селищі або пошкоджений, або знищений.
Попри ризик і небезпеку, правоохоронці продовжують працювати та допомагати громадянам в зонах, де ведуться бойові дії.
Наслідки атак росіян у Макарові: Фото Андрія Нєбитова
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