Как отметили полицейские, инцидент произошел в доме жителя села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Начался конфликт с того, что в жилище 35-летнего мужчины пришел его товарищ. В доме в этот момент находилась его бывшая.
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Мужчина сразу приревновал женщину к своему знакомому, из-за чего между ними произошел конфликт.
Побил бутылкой и ножом
Орудие преступления / Фото полиции Киевщины
- По данным следователей, во время словесного конфликта из-за ревности злоумышленник схватил стеклянную бутылку и многократно ударил женщину по телу.
- После этого мужчина набросился с ножом на знакомого. Пострадавший получил многочисленные ранения головы, туловища и рук.
- Нападение закончилось тем, что 32-летний мужчина украл у женщины телефон.
32-летнему мужчине грозит до 4 лет тюрьмы / Фото полиции Киевщины
Полицейские довольно быстро установили личность злоумышленника. Мужчину задержали и доставили в участок. Нападавшим оказался местный житель, который ранее отбывал наказание за совершение краж.
Фигуранту производства инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней и легкой тяжести, а также совершение грабежа.
Судьи выбрали задержанному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Если мужчину признают виновным, ему грозит до 4 лет тюрьмы.