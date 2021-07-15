Як зазначили поліцейські, інцидент стався у будинку мешканця села Підгірці Обухівського района Київської області. Почався конфлікт з того, що до житла 35-річного чоловіка прийшов його товариш. В будинку в цей момент перебувала його колишня.

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Чоловік одразу приревнував жінку до свого знайомого, через що між ними стався конфлікт.



Знаряддя злочину / Фото поліції Київщини

За даними слідчих, під час словесного конфлікту через ревнощі зловмисник схопив скляну пляшку та чимало разів ударив жінку по тілу.

Після цього чоловік накинувся з ножем на знайомого. Потерпілий отримав численні поранення голови, тулуба та рук.

Напад закінчився тим, що 32-річний чоловік поцупив у жінки телефон.



32-річному чоловіку загрожує до 4 років ув'язнення / Фото поліції Київщини

Поліцейські доволі швидко встановили особу зловмисника. Чоловіка затримали та доправили до відділку. Нападником виявився місцевий мешканець, який раніше відбував покарання за вчинення крадіжок.

Фігуранту провадження інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої та легкої тяжкості, а також вчинення грабежу.

Судді обрали затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 4 років ув'язнення.