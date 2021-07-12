По данным ГСЧС Украины, когда "евробляха" перевернулась на дороге между селами Ревностное и Воронков неподалеку от Киева, водитель и 7-летняя девочка погибли на месте. Прибывшие на место происшествия, выяснили, что в небольшой легковушке находились 13 пассажиров.
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Несколько семей из села Мартусовка ехали с отдыха. Взрослые, по предварительным данным, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пассажиры давили один другого
- Как утверждают активисты сообщества dtp.kiev.ua, пассажиры ехали даже в багажнике, куда ложились в два слоя.
- Когда владелец автомобиля не справился с управлением, пассажиры в буквальном смысле давили друг друга.
- Спасателям пришлось доставать пострадавших из покореженной машины.
- Врачи скорой выяснили, что в аварии получили травмы все, кто только выжил. 6 детей и 5 взрослых госпитализировали в больницу Борисполя.
Все взрослые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, некоторые отползли от автомобиля и собирали разбросанные сигареты. По информации из больницы, трое пострадавших в критическом состоянии,
– отметили в сообществе dtp.kiev.ua.
Смотрите видео с места жуткого ДТП под Киевом: