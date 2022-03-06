Под Киевом танки российских оккупантов стреляли по жилым домам и школе
6 марта 2022 , 13:11Читати новину українською
Источник:РБК-Укрина
Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским объектам. Сейчас они изрядно бушуют под Киевом.
В частности, российские орки атаковали деревню Бузова возле Киева. Там они стреляли по домам и школе.
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Два танка оккупантов выстрелили по домам и школе. Теперь на их месте остались изуродованные развалины.
Оккупанты стреляют по домам и школе: смотрите видео