Под Киевом танки российских оккупантов стреляли по жилым домам и школе

Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским объектам. Сейчас они изрядно бушуют под Киевом.

В частности, российские орки атаковали деревню Бузова возле Киева. Там они стреляли по домам и школе.

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Два танка оккупантов выстрелили по домам и школе. Теперь на их месте остались изуродованные развалины.

Оккупанты стреляют по домам и школе: смотрите видео