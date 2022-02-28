Под Киевом наша терроборона встретила "освободителей" с цветами.

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В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов: фото

В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО

В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО

В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО

Смотрите видео с уничтожением оккупантов:

В то же время Арестович добавил, что по подтвержденным оценкам к 14:00 28 февраля уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях Ирпень – Житомирская трасса.

Смотрите видео по ситуации на 12:30:

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