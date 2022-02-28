Під Києвом наша тероборона зустріла "визволителів" із квітами.

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В Бородянці розбили логістичну колону окупантів: фото

В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО



В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО



В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО

Дивіться відео зі знищенням окупантів:

Водночас Арестович додав, що за підтвердженими оцінками до 14.00 28 лютого знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса.

Дивіться відео щодо ситуації станом на 12:30:

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