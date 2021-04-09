Под Киевом возле Броваров перевернулась фура с кислородом: движение по трассе ограничили – фото
На трассе Киев – Чернигов – Новые Яриловичи 9 апреля перевернулась фура, в которой транспортировали кислород. Авария произошла возле Броваров, сейчас движение по трассе перекрыли. На месте работают спасатели.
Источник:Патрульная полиция Киевской области
Авария произошла на 25-м километре автодороги со стороны столицы. Сотрудники патрульной полиции регулируют проезд на участке трассы вблизи ДТП.
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Что известно о транспортном происшествии
- О ДТП на объездной дороге сообщили в 11:14. Оно произошло перед поворотом на Борисполь – перевернулась фура DAF CF.
Под Броварами перевернулась фура с кислородом / Фото ГСЧС
- На месте аварии работают спасатели, медики и следователи. По предварительной информации, никто не пострадал.
- В цистерне перевозили жидкий кислород. Сейчас работники ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.
Под Киевом перевернулась фура / Фото Нацполиции
- Спасатели ожидают прибытия другой цистерны для перекачки кислорода.
- Движение по трассе М – 01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи временно перекрыли в обоих направлениях. Объезд осуществляют через город Бровары.
- Патрульные напоминают о необходимости соблюдения дорожного движения и жестов регулировщика.
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