На трассе Киев – Чернигов – Новые Яриловичи 9 апреля перевернулась фура, в которой транспортировали кислород. Авария произошла возле Броваров, сейчас движение по трассе перекрыли. На месте работают спасатели.

Авария произошла на 25-м километре автодороги со стороны столицы. Сотрудники патрульной полиции регулируют проезд на участке трассы вблизи ДТП. К теме В Днепре грузовик снес женщину и протянул ее несколько метров: фото Что известно о транспортном происшествии О ДТП на объездной дороге сообщили в 11:14. Оно произошло перед поворотом на Борисполь – перевернулась фура DAF CF. Под Броварами перевернулась фура с кислородом / Фото ГСЧС На месте аварии работают спасатели, медики и следователи. По предварительной информации, никто не пострадал.

В цистерне перевозили жидкий кислород. Сейчас работники ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости. Под Киевом перевернулась фура / Фото Нацполиции Спасатели ожидают прибытия другой цистерны для перекачки кислорода.

Движение по трассе М – 01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи временно перекрыли в обоих направлениях. Объезд осуществляют через город Бровары.

Патрульные напоминают о необходимости соблюдения дорожного движения и жестов регулировщика. Актуально Во Львове водитель BMW X5 насмерть сбил 58-летнюю курьершу Glovo: фото Цистерна с кислородом перевернулась под Броварами / Коллаж фото с телеграм-канала dtp.kiev.ua