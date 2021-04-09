На трасі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі 9 квітня перекинулась фура, якою транспортували кисень. Аварія сталась біля Броварів, наразі рух автошляхом перекрили. На місці працюють рятувальники.

Аварія сталася на 25-му кілометрі автошляху з боку столиці. Працівники патрульної поліції регулюють проїзд на ділянці траси поблизу ДТП.

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Що відомо про транспортну пригоду

Про ДТП на об'їзній дорозі повідомили об 11:14. Вона сталася перед поворотом на Бориспіль – перекинулась фура DAF CF.



Під Броварами перекинулась фура з киснем / Фото ДСНС

На місці аварії працюють рятувальники, медики та слідчі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У цистерні перевозили рідкий кисень. Наразі працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.



Під Києвом перекинулась фура / Фото Нацполіції

Рятувальники очікують на прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.

Рух трасою М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі тимчасово перекрили в обох напрямках. Об’їзд здійснюють через місто Бровари.

Патрульні нагадують про необхідність дотримання дорожнього руху та жестів регулювальника.

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Цистерна з киснем перекинулась під Броварами / Колаж фото з телеграм-каналу dtp.kiev.ua