Під Києвом біля Броварів перекинулась фура з киснем: рух трасою обмежили – фото
На трасі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі 9 квітня перекинулась фура, якою транспортували кисень. Аварія сталась біля Броварів, наразі рух автошляхом перекрили. На місці працюють рятувальники.
Джерело:Патрульна поліція Київської області
Аварія сталася на 25-му кілометрі автошляху з боку столиці. Працівники патрульної поліції регулюють проїзд на ділянці траси поблизу ДТП.
До теми У Дніпрі вантажівка знесла жінку та протягнула її кілька метрів: фото
Що відомо про транспортну пригоду
- Про ДТП на об'їзній дорозі повідомили об 11:14. Вона сталася перед поворотом на Бориспіль – перекинулась фура DAF CF.
Під Броварами перекинулась фура з киснем / Фото ДСНС
- На місці аварії працюють рятувальники, медики та слідчі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
- У цистерні перевозили рідкий кисень. Наразі працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.
Під Києвом перекинулась фура / Фото Нацполіції
- Рятувальники очікують на прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.
- Рух трасою М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі тимчасово перекрили в обох напрямках. Об’їзд здійснюють через місто Бровари.
- Патрульні нагадують про необхідність дотримання дорожнього руху та жестів регулювальника.
Актуально У Львові водій BMW X5 на смерть збив 58-річну кур'єрку Glovo: фото
Цистерна з киснем перекинулась під Броварами / Колаж фото з телеграм-каналу dtp.kiev.ua
Поділитися новиною