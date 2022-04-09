Активистка Шарыгина пришла под здание российского консульства
После деоккупации Киевщины и Черниговщины стали известны зверские действия российских оккупантов. Террористы Путина грабили украинцев и их дома и передавали вещи домой в Россию.
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Оккупанты гребли все: детские игрушки, технику, женские украшения и т.д. Также свидетели из Мариуполя и других городов рассказывают об актах изнасилования российскими военными.
В ответ на действия русских захватчиков украинская активистка Анна Шарыгина провела акцию протеста в Харькове. Она пришла под здание российского консульства.
Там активистка разложила чемодан с вещами для жен русских военных.
Смотрите видео с акции протеста
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