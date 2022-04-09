Активістка Шаригіна прийшла під будівлю російського консульства

Після деокупації Київщини та Чернігівщини стали відомі звірячі дії російських окупантів. Терористи Путіна грабували українців та їх будинки й передавали речі додому в Росію.

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Окупанти гребли все: дитячі іграшки, техніку, жіночі прикраси тощо. Також свідки з Маріуполя та інших міст розповідають про акти зґвалтування російськими військовими.

У відповідь на дії російських загарбників українська активістка Анна Шаригіна провела акцію протесту в Харкові. Вона прийшла під будівлю російського консульства.

Там активістка розклала валізу з речами для дружин російських військових.

Дивіться відео з акції протесту

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