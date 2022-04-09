Серйозних руйнацій зазнала 5-поверхівка
Російські військові 9-го квітня завдали ракетного удару по одному з житлових масивів Харкова. Унаслідок обстрілу 5-поверхівка зазнала серйозних руйнацій.
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З квартир одного з підїздів, який зазнав найбільших руйнацій, врятували 7 людей. Ще вісьмох людей було евакуйовано.
Наразі інформація щодо загиблих уточнюється.
Наслідки обстрілу Харкова 9 квітня / Фото рятувальників
- Як повідомляло Суспільне, що 8-го квітня російські війська обстріляли північний район Харкова.
- Обстріли ворога зруйнували приватні будинки, де від вибухів утворилися п'ятиметрові вирви.
- Загаблих сереж людей, на щастя, немає. На жаль, помер собака.
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