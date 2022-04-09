Серьезные разрушения потерпели 5-этажка
Российские военные 9 апреля нанесли ракетный удар по одному из жилых массивов Харькова. В результате обстрела 5-этажка подверглась серьезным разрушениям.
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Из квартир одного из подъездов, подвергшегося наибольшим разрушениям, спасли 7 человек. Еще восемь человек были эвакуированы.
Информация о погибших уточняется.
Последствия обстрела Харькова 9 апреля / Фото спасателей
- Как сообщало Суспильне, что 8 апреля российские войска обстреляли северный район Харькова.
- Обстрелы врага разрушили частные дома, где от взрывов образовались пятиметровые воронки.
- Погибших среди людей, к счастью, нет. К сожалению, погибла собака.
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