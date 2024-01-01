Аналитики отмечают, что Россия недальновидно бросает людей наступать вдоль всей линии фронта. Из-за этого российские десантники несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине.
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Какие потери десантников
Сами российские "военкоры" признают их серьезность. Речь идет о том, что десантники были вынуждены "выполнять нетипичные задачи", поэтому многие из них навеки остались в степях Украины. Костяк наиболее опытных офицеров потерян, а чтобы пополнить ряды бойцов, нужно много времени и денег.
У россиян остается очень мало обученных и опытных кадров – они буквально на вес золота. А те, что есть, не успевают восстановиться и отдохнуть. Элитные войска россиян вымываются, контрактников не так много.
Россия бросила десантников на Крынки, и ВДВ "сточились"
104 дивизия ВДВ, "предположительно, понесла тяжелые потери возле Кринок из-за неадекватной воздушной и артиллерийской поддержки и неопытности ее личного состава". Возможно, эти десантники отойдут из Крынок, чтобы пополнить свои ряды. Пока же их пополняют выпускниками командных училищ – то есть неопытными бойцами.
Россиян минусуют, но радоваться рано
Британское Минобороны приводило статистику общих потерь россиян. Говорилось о том, что "среднесуточное количество потерь россиян в Украине выросло почти на 300 в течение 2023 года", а прогнозировали потерю более полумиллиона до конца 2024 года – если нынешний уровень потерь сохранится.
Впрочем, в ISW предупредили: все может измениться.
Нынешний уровень потерь не следует считать постоянным: российское военное командование может изменить темп наступательных операций или потратить время на восстановление своих сил для более эффективных наступательных операций в будущем. Западные партнеры Украины должны остерегаться самоуспокоения, оценивая российские потери и оперативные неудачи в Украине,
– написали в отчете.
Захватчики теряют людей
- Ранее в ГУР сообщали, что Россия "пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих выучек".
- А в расследовании ВВС говорилось о том, что оккупанты пытаются беречь ветеранов элитных подразделений.