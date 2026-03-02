Под Кривым Рогом дрон попал в электричку прямо во время движения: один человек погиб

В понедельник, 2 марта, враг нанес удар по гражданскому поезду, который находился в движении в Криворожском районе Днепропетровской области. Семь пассажиров травмированы, один человек погиб.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.

Что известно о вражеском ударе по железной дороге?

В понедельник, 2 марта, в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд Укрзализныци, который двигался по маршруту.

В результате удара один человек погиб в карете скорой помощи, еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них один человек в критическом состоянии.

Укрзализныця сообщила, что локомотивная бригада оперативно остановила поезд и ликвидировала задымление. Пассажиров эвакуировали и оказали первую помощь. На место происшествия быстро прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медик из ближайших станций и депо.

Сейчас организуется безопасная перевозка всех пассажиров в пункты назначения. Спасательные работы продолжаются.

Враг наносит удар по логистике: что известно?