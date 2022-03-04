Под курортной Затокой сбили российский самолет: ВСУ ищут катапультировавшегося пилота

Еще минус одна вражеская "птичка"! Подразделение противовоздушной обороны под поселком Затока, что в Одесской области, сбило российский самолет.

Оккупанты пытались атаковать один из объектов военной инфраструктуры, но украинские защитники помешали их планам.

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При этом вражеский пилот успел катапультироваться, поэтому его активно разыскивают наши военные и тероборона.

Присоединиться к поискам могут и местные жители: если вы увидите рашиста, сообщайте информацию о его местонахождении по телефонам: (04849) 3-33-33 или (067) 333-06-23.

Ранее в сети публиковали видео работы украинской ПВО под Затокой:

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