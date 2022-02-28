Под Лебедином на заправочной станции россиян уничтожили около 100 танков

Оперативное командование "Север" сообщило, что сегодня, 28 февраля, наши военные уничтожили почти 100 танков и другую технику оккупантов возле Лебедина на Сумщине.

Украинские военные с помощью артиллерии и точных ударов беспилотных турецких Bayraktar TB2 уничтожили 96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под городом Лебедином Сумской области.

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– коротко и ясно сообщили в Оперативном командовании "Север"

Также сообщается, что именно под Лебедином оккупанты остановились и развернули заправочную станцию для своей техники. К счастью для украинцев, заправиться им так и не удалось.

В частности, сообщается, что были уничтожены позиции "градов" российских войск.

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