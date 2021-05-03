Под Мариуполем 18-летний парень подорвался на собственном огороде, – СМИ
В селе Новоселовка Вторая, что под Мариуполем, произошел несчастный случай. 18-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве на своем огороде.
Источник:"Вечерний Мариуполь"
Инцидент случился, когда он сажал картошку на Пасху. Взрывное устройство сдетонировало, когда парень случайно задел его лопатой.
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Пострадавший получил многочисленные рваные раны левой кисти, ногтевую фалангу левой кисти пришлось ампутировать. Его госпитализировали в областную больницу интенсивного лечения.
Другие похожие случаи
- В конце марта на Луганщине местный житель подорвался на взрывном устройстве в сарае. Это произошло в селе Орехово-Донецкое, которое граничит с оккупированной территорией.
Пострадавшего госпитализировали, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени. Правоохранители квалифицировали это дело как теракт.
- А в апреле в Донецкой области мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, инцидент произошел возле поселка Гнутово. К счастью, полученные повреждения не угрожают его жизни.
Инцидент произошел, когда житель села Саханка выполнял сельскохозяйственные работы на поле. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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