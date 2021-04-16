На Донетчине мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, сейчас он в больнице. Произошло это около поселка Гнутово.

Инцидент произошел 15 апреля примерно в 17:20. Сейчас продолжается досудебное расследование, первоочередные следственные и розыскные действия. Читайте также "Снял" мину: на Донбассе собака спасла украинских военных Что известно о потерпевшем и расследовании Водителем трактора был житель села Саханка. К счастью, полученные телесные повреждены не угрожают его жизни.

Мужчина наехал на взрывчатку, когда выполнял сельскохозяйственные работы на поле возле села Гнутово. При процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Справка. Такие нарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. Если они сопряжены с умышленным убийством, грозит от 10 до 15 лет или пожизненное. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Циничные действия оккупантов Российско-оккупационные войска активно минируют территорию и подвергают смертельной опасности гражданское население. Недавно боевики дистанционно заминировали гражданский сектор возле Зайцевого под видом украинских военных.