Мужчина на тракторе наехал на взрывчатку в Донецкой области: получил травмы
На Донетчине мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, сейчас он в больнице. Произошло это около поселка Гнутово.
Источник:Офис генпрокурора
Инцидент произошел 15 апреля примерно в 17:20. Сейчас продолжается досудебное расследование, первоочередные следственные и розыскные действия.
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Что известно о потерпевшем и расследовании
- Водителем трактора был житель села Саханка. К счастью, полученные телесные повреждены не угрожают его жизни.
- Мужчина наехал на взрывчатку, когда выполнял сельскохозяйственные работы на поле возле села Гнутово.
При процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Циничные действия оккупантов
Российско-оккупационные войска активно минируют территорию и подвергают смертельной опасности гражданское население.
Недавно боевики дистанционно заминировали гражданский сектор возле Зайцевого под видом украинских военных.
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