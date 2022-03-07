Под Мариуполем украинские защитники уничтожили целую танковую роту противника

Рашисты продолжают нести серьезные и катастрофические потери. Под Мариуполем наши защитники разгромили танковую группу противника.

Кроме танков, наши защитники уничтожили 6 бронированных машин и около 40 оккупантов. Наши воины продолжают защищать город от захватчиков.

Обратите внимание Враг планирует активизировать авиацию, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам, – ВСУ

Также в руки наших защитников попала хорошая документация. Среди документов – список личного состава уже уничтоженной роты.

Наши воины уничтожили танковую роту под Мариуполем: впечатляющие фото штаба ООС

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!