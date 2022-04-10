Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 апреля.

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В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски домов гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Проводят допросы

Так, по данным Генштаба, оккупанты проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания у жителей Мелитополя.

Также допрашивают о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

Напомним, российские захватчики не оставляют попыток перетащить на свою сторону мирное население. Так, в оккупированном Мелитополе предлагают мужчинам идти в ряды армии России.

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