Что известно о взрывах под Мелитополем

Около часа ночи в воскресенье со стороны Нового Мелитополя звучали сирены, а со стороны аэродрома люди видели в небе дым. Наутро очевидцы сделали фото одного из прилетов. Оказалось, что было разбито железнодорожное полотно на станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района.

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Со временем взрывы подтвердил Мелитопольский городской голова Иван Федоров. Он отметил, что повреждение этого железнодорожного полотна значительно усложнит логистику противника.

Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении города Васильевка и Токмака. Это значительно усложняет логистику врага,

– отметил Федоров.



"Кто-то" повредил железнодорожное полотно, которое было логистически важным для оккупантов / Фото телеграм Федорова



Место "прилета"-привета оккупантам / Фото местные телеграм-каналы



Оккупанты пока пытаются скрыть попадания / Фото местные телеграм-каналы

Адская ночь для оккупантов

Кроме того, городской голова отметил, что эта ночь была адской для оккупантов – взрывы раздавались сразу в трех направлениях. Кроме поврежденной железной дороги, о взрывах сообщали вблизи аэродрома Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

А также в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

"Надеемся на сюрприз российским оккупантам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – добавил Федоров.

Оккупанты в Мелитополе боятся ВСУ

Оккупанты и коллаборанты начинают осознавать все риски пребывания в Мелитополе, а затем начинают паниковать. И не зря – ВСУ доберутся до каждого захватчика.

Поэтому, чрезмерно паникуя, оккупанты осуществляют тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

3 июля ВСУ обстреляли аэродром в Мелитополе, где базировались оккупанты. Тогда было около 30 ударов. Мэр Мелитополя Иван Федоров тогда подчеркивал, что ВСУ буквально уничтожили военную базу российских оккупантов.

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