Що відомо про вибухи під Мелітополем
Близько першої години ночі в неділю з боку Нового Мелітополя лунали сирени, а з боку аеродрому люди бачили у небі дим. На ранок очевидці зробили фото одного із прильотів. Виявилося, що було розбито залізничне полотно на станції у районі Новобогданівки Мелітопольського району.
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Згодом вибухи підтвердив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Він зауважив, що ушкодження цього залізничного полотна значно ускладнить логістику ворогу.
Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку міста Василівка та міста Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога,
– зазначив Федоров.
"Хтось" пошкодив залізничне полотно, яке було логістично важливим для окупантів / Фото телеграм Федорова
Місце "прильоту"-привіту окупантам / Фото місцеві телеграм-канали
Окупанти поки намагаються приховати влучання / Фото місцеві телеграм-канали
Пекельна ніч для окупантів
Крім того, міський голова зауважив, що ця ніч була пекельною для окупантів – вибухи лунали відразу у трьох напрямках. Окрім пошкодженої залізниці, про вибухи повідомляли поблизу аеродрому Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.
А також у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.
"Сподіваємось на сюрприз російським окупантам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – додав Федоров.
Окупанти в Мелітополі бояться ЗСУ
- Окупанти та колаборанти починають усвідомлювати усі ризики перебування в Мелітополі, а відтак починають панікувати. І не дарма – ЗСУ доберуться до кожного загарбника.
- Тож, надмірно панікуючи, окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.
- 3 липня ЗСУ обстріляли аеродром в Мелітополі, де базувалися окупанти. Тоді було приблизно 30 ударів. Мер Мелітополя Іван Федоров тоді наголошував, що ЗСУ буквально знищили військову базу російських окупантів.
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