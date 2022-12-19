Под Москвой обрушились строительные леса, а "скорая" застряла в сугробах снега

В Краснознаменске, что под Москвой, 19 декабря обрушились строительные леса. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек.

У многих работников – серьезные переломы

Леса упали с 9 по 1 этаж. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Сначала сообщалось о 10 пострадавших работниках. Однако впоследствии количество пострадавших выросло до 15. Их возраст – от 21 до 40 лет. Известно, что 4 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. У многих диагностировали разные переломы.

Кстати, причину падения лесов не сообщают.

В России упали строительные леса: видео

Автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову, застрял в сугробах снега. Так что спасателям и обычным прохожим пришлось его выталкивать.

Под Москвой автомобиль скорой застрял в снегу: видео

Россияне радуются атаке дронов по Киеву

Ночью на 19 декабря оккупанты запустили по Киеву и области более 20 дронов-беспилотников. Наши воины смогли обезвредить 15 из них, однако есть попадали в объекты критической инфраструктуры. Поэтому в столице ввели экстренные отключения света.

Россияне цинично радуются такой террористической атаке. В социальных сетях они пишут, что нужно еще больше обстрелов, чтобы украинцы были без света и тепла. Некоторые даже призывают нанести ядерный удар.