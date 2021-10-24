Трагедия произошла в городском округе Руза близ деревни Ватулино 24 октября.
Ранее Обломки разбросало на сотни метров: в Германии разбился вертолет, есть погибшие
После падения самолет загорелся
"Аэропракт А-22" разбился на территории аэроклуба "Аэроклассика" – неподалеку от взлетного поля. После этого воздушное средство загорелось. Ликвидировали чрезвычайную ситуацию 34 спасателя и 12 единиц техники.
Пилот не справился с управлением самолетом
Вероятной причиной авиакатастрофы стал сильный порыв ветра. Самолет просто перевернуло в воздухе, а пилот не справился с управлением.
"Аэропракт" практически в вертикальном положении столкнулся с землей, падал самолет с высоты 70 – 80 метров.
Смотрите видео с места катастрофы:
Коротко о последних авиакатастрофах:
- В Германии 11 октября тоже потерпел катастрофу легкомоторный самолет. Погибли 2 человек.
- В Татарстане 10 октября разбился самолет с парашютистами. Погибли 16 человек, среди них – пилоты. Предварительной причиной трагедии стал отказ одного из двигателей.
- 23 сентября с радаров в России пропал боевой вертолет ФСБ, он разбился, погибли 5 человек.