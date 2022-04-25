О пожаре в российском торговом центре массово пишут российские СМИ. Вероятно, загорелся подвал, сообщает 24 канал.

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Дым шел из минус первого этажа. Посетителей и персонал были эвакуированы. Местные службы подтвердили пожар и сообщили, что из здания были эвакуированы 200 человек.

О пострадавших и о причинах пожара не сообщили.

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