Про пожежу в російському торговому центрі масово пишуть російські ЗМІ. Ймовірно, загорівся підвал, повідомляє 24 канал.

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Дим ішов з мінус першого поверху. Відвідувачів та персонал евакуювали. Місцеві служби підтвердили пожежу та повідомили, що з будівлі евакуювали 200 людей.

Про постраждалих, які й про причини пожежі, не повідомили.

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