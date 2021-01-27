Под Москвой в военной части обрушилась крыша: много пострадавших
В военной части Можайска, что под Москвой, 27 января обвалилась крыша. В результате инцидента пострадали 5 военных.
Источник: Mash
Произошло все в курилке автопарка военной части номер 52050 в Можайске.
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Детали инцидента
Там крыша упал прямо на контрактников.
В результате пострадали 5 человек, трое из них в тяжелом состоянии. У одного военного – подозрение на перелом голеностопного сустава, у другого – перелом ребер, у третьего – переломы плеча и правого бедра.
На месте работают экстренные службы.
РБК пишет, что вероятной причиной инцидента стало накопление на крыше снега. Однако там отмечают, что контрактники получили незначительные травмы.
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