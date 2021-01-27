В военной части Можайска, что под Москвой, 27 января обвалилась крыша. В результате инцидента пострадали 5 военных.

Источник: Mash

Произошло все в курилке автопарка военной части номер 52050 в Можайске.

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Детали инцидента

Там крыша упал прямо на контрактников.

В результате пострадали 5 человек, трое из них в тяжелом состоянии. У одного военного – подозрение на перелом голеностопного сустава, у другого – перелом ребер, у третьего – переломы плеча и правого бедра.

На месте работают экстренные службы.

РБК пишет, что вероятной причиной инцидента стало накопление на крыше снега. Однако там отмечают, что контрактники получили незначительные травмы.

Обратите внимание! Ранее в России произошла чрезвычайная ситуация – на границе Карелии и Ленинградской области зажало паром "Аркадий Филатов". На борту находились люди. Температура воздуха тогда достигала -29 градусов.