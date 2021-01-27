У військовій частині Можайська, що під Москвою, 27 січня обвалився дах. У результаті інциденту постраждали 5 військових.

Джерело: Mash

Сталося все в курилці автопарку військової частини номер 52050 у Можайську.

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Деталі інциденту

Там дах впав прямо на контрактників.

У результаті постраждали 5 людей, троє з них у важкому стані. У одного військового – підозра на перелом гомілковостопного суглоба, в іншого – перелом ребер, у третього – переломи плеча і правого стегна.

На місці працюють екстрені служби.

РБК пише, що ймовірною причиною інциденту стало накопичення на даху снігу. Однак там зазначають, що контрактники отримали незначні травми.

Зверніть увагу! Раніше у Росії трапилась надзвичайна ситуація – на кордоні Карелії та Ленінградської області затиснуло пором "Аркадій Філатов". На борту перебували люди. Температура повітря тоді сягала -29 градусів.