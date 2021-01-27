Під Москвою у військовій частині обвалився дах: багато постраждалих
У військовій частині Можайська, що під Москвою, 27 січня обвалився дах. У результаті інциденту постраждали 5 військових.
Джерело: Mash
Сталося все в курилці автопарку військової частини номер 52050 у Можайську.
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Деталі інциденту
Там дах впав прямо на контрактників.
У результаті постраждали 5 людей, троє з них у важкому стані. У одного військового – підозра на перелом гомілковостопного суглоба, в іншого – перелом ребер, у третього – переломи плеча і правого стегна.
На місці працюють екстрені служби.
РБК пише, що ймовірною причиною інциденту стало накопичення на даху снігу. Однак там зазначають, що контрактники отримали незначні травми.
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