Однако украинские военные помешали атаке, разгромив их с помощью артиллерии. Об этом утром 25 апреля рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Россияне расстреливают своих

Ким рассказал, что наши войска разбили 13 единиц вражеской техники.

Свои неправильные разведданные проверили – получили бздюлей, пошли чинить 13 единиц техники,

– отметил он.

Он добавил, что, по непроверенной информации, в том же направлении россияне расстреляли по меньшей мере 30 своих при попытке отступить. Чтобы скрыть следы своих преступлений – товарищей сожгли.

Ким подчеркнул, что плен – лучший выход для россиян, поскольку так они не только могут спасти свою жизнь, но и даже вернуться в Россию при обмене на наших военных.

Смотрите утреннее обращение Виталия Кима:

Напомним, украинские защитники зафиксировали разведывательную активность врага на границах Николаевской области. В то же время ОК "Юг" установило контроль над еще 5 населенными пунктами Николаевщины, которые граничат с Херсонщиной.

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