Российские кафиры продолжают попытки выйти на административные границы Николаевской области. Наши герои нивелируют все планы врага и наносят ему новые потери.
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Уничтожение вражеских ДРГ
Наши защитники зафиксировали разведывательную активность врага на границах Николаевской области. Оккупанты выдвинули две диверсионно-разведывательные группы, но ВСУ нанесли им потери в 50%, поэтому решисты были вынуждены отступить.
Кроме того, наши герои установили контроль территории еще 5 населенных пунктов Николаевской области, граничащих с Херсонщиной.