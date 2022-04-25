Российские кафиры продолжают попытки выйти на административные границы Николаевской области. Наши герои нивелируют все планы врага и наносят ему новые потери.

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Уничтожение вражеских ДРГ

Наши защитники зафиксировали разведывательную активность врага на границах Николаевской области. Оккупанты выдвинули две диверсионно-разведывательные группы, но ВСУ нанесли им потери в 50%, поэтому решисты были вынуждены отступить.

Кроме того, наши герои установили контроль территории еще 5 населенных пунктов Николаевской области, граничащих с Херсонщиной.

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