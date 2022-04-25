Російські окупанти продовжують спроби вийти на адміністративні межі Миколаївської області. Наші герої нівелюють усі плани ворога та завдають йому нових втрат.

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Знищення ворожих ДРГ

Наші захисники зафіксували розвідувальну активність ворога на кордонах Миколаївської області. Окупанти висунули дві диверсійно-розвідувальні групи, але ЗСУ завдали їм втрат у 50%, тож рашисти були змушені відступити.

Окрім того, наші герої встановили контроль території ще 5 населених пунктів Миколаївської області, які межують з Херсонщиною.

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