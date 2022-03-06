Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, в одной из частей города шла атака танками.
Орки лезут снова. Вступили в бой. Будьте осторожны,
– отметил Ким.
К слову, перед этим глава Николаевской ОВА призвал всех жителей области отбирать вражескую технику, а также уничтожать топливо оккупантов.
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