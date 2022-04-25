Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, украинские военные отразили атаки.

Важно В Украине уничтожили более 21 900 оккупантов и почти 900 танков

Хорошо погромили оккупантов

Россияне пытались продвигаться вперед небольшими группами. Украинские военные дали отпор врагу.

Есть хорошие новости от военных. Оккупанты пытались нападать какими-то группами, разгромили их всерьез. Они получили неправильные разведданные, их хорошенько побили, и они пошли ремонтироваться, – рассказал Виталий Ким.

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