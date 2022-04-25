Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, українські військові відбили атаки.
Важливо В Україні знищили понад 21 900 окупантів та майже 900 танків
Добряче погромили окупантів
Росіяни намагалися просуватися вперед невеликими групами. Українські військові дали відсіч ворогу.
Є хороші новини від військових. Окупанти намагалися нападати якимись групами, розгромили їх серйозно. Вони отримали неправильні розвіддані, їх добряче побили, і вони пішли ремонтуватися, – розповів Віталій Кім.
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