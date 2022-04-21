Бригада Омурбекова причастна к зверствам в Буче

В списке санкции Великобритании фигурирует подполковник Азатбек Омурбеков. Он – командующий 64-й отдельной мотострелковой бригадой.

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Эта бригада считается причастной к "Бучанской резне".

Ранее InformNapalm нашли данные подполковника Омурекова Азатбека:

  • адрес электронной почты: mnac1981@gmail.com;
  • адрес: село Князе-Волконское Хабаровского района, проезд Мотострелецкий, дом 3;
  • телефон: (4212)397103.

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