Бригада Омурбекова причетна до звірств у Бучі

У списку санкції Великої Британії фігурує підполковник Азатбек Омурбеков. Він – командувач 64-ю окремою мотострілецькою бригадою.

До теми Лондон вводить санкції проти російських генералів та оборонних компаній

Ця бригада вважається причетною до "Бучанської різанини".

Раніше InformNapalm знайшли дані підполковника Омурекова Азатбека:

  • адреса електронної пошти: mnac1981@gmail.com;
  • адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;
  • телефон: (4212) 397103.

Дізнайтесь більше – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео