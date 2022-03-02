США заявили, что будут введены санкции против российских оборонных структур.

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В общей сложности будут определены 22 российских оборонных структуры, включая фирмы, которые производят боевые самолеты, БМП, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских военных.

Госдепартамент введет широкие санкции, направленные на оборонный сектор России, чтобы еще больше ущемить агрессора Путина. Это действие приведет к значительным потерям российских компаний по разработке и производству оружия,

– говорится в сообщении.

Также Министерство торговли США введет ограничения на экспорт технологий, которые поддержат нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе.

Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

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