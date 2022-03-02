Под обстрелами восстанавливают город: какая сейчас ситуация в Мариуполе

В Мариуполе, несмотря на угрозу атак врага, коммунальные службы начали работать. В городе восстанавливают электроснабжение и мобильную связь.

По словам мэра города Вадима Бойченко, коммунальщики работают, несмотря на обстрелы захватчиков. В городе возобновили электроснабжение, мобильную связь и выпекли 26 тонн хлеба.

Заметьте Враг движется в разных направлениях, но украинцы мужественно борются, – мэр Мариуполя

Сегодня мы работаем, насколько это возможно, чтобы была слаженная работа всех коммунальных служб. Они сегодня являются героями, которые не боятся выходить на улицы, делать так, чтобы все, насколько это возможно, работало слаженно,

– заявил Бойченко.

Однако оккупанты продолжают цинично атаковать город из артиллерии, "Градов" и с помощью ракет. Поэтому растет число раненых среди мирного населения. В настоящее время, по словам мэра, в больницах находятся 128 мирных жителей.

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